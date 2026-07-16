اتفاقية شراكة بين متحف الأطفال وشركة نيوتن للتأمين

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الأطفال على التعلم من خلال التجربة والاستكشاف، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار، عبر تجربة تفاعلية تجمع بين العلوم والفنون والأدب والتكنولوجيا والموسيقى.
وقالت الدلق: "على مدى عشرة أعوام، رسخ مهرجان الأردن للعلوم والفنون مكانته كأحد أبرز الفعاليات التعليمية التفاعلية في الأردن، مستقطبا آلاف الأطفال والعائلات ومقدما تجارب نوعية تجمع بين التعلم واللعب والاستكشاف، ونعتز بهذه الشراكة التي تسهم بمواصلة تطوير المهرجان وتوسيع أثره، بما ينسجم مع رؤيتنا في توفير تجارب تعليمية تشجع الأطفال على التفكير والإبداع".
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