اتفاقية شراكة بين متحف الأطفال وشركة نيوتن للتأمين

الوكيل الإخباري- وقعت مدير عام متحف الأطفال، سوسن الدلق، ومدير دائرة التأمين الصحي والحياة في شركة "نيوتن" للتأمين، الدكتورة لارا حدادين، اتفاقية شراكة، لتنضم الشركة بموجبها إلى قائمة الرعاة الذهبيين لمهرجان الأردن للعلوم والفنون 2026، والذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 10 آب المقبل.

اضافة اعلان



ويهدف المهرجان إلى تشجيع الأطفال على التعلم من خلال التجربة والاستكشاف، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار، عبر تجربة تفاعلية تجمع بين العلوم والفنون والأدب والتكنولوجيا والموسيقى.