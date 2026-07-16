الخميس 2026-07-16 04:20 م

اتفاقية شراكة بين متحف الأطفال وشركة نيوتن للتأمين

متحف الأطفال المتنقل
متحف الأطفال
 
الخميس، 16-07-2026 02:12 م

الوكيل الإخباري-  وقعت مدير عام متحف الأطفال، سوسن الدلق، ومدير دائرة التأمين الصحي والحياة في شركة "نيوتن" للتأمين، الدكتورة لارا حدادين، اتفاقية شراكة، لتنضم الشركة بموجبها إلى قائمة الرعاة الذهبيين لمهرجان الأردن للعلوم والفنون 2026، والذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 10 آب المقبل.

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ويهدف المهرجان إلى تشجيع الأطفال على التعلم من خلال التجربة والاستكشاف، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار، عبر تجربة تفاعلية تجمع بين العلوم والفنون والأدب والتكنولوجيا والموسيقى.


وقالت الدلق: "على مدى عشرة أعوام، رسخ مهرجان الأردن للعلوم والفنون مكانته كأحد أبرز الفعاليات التعليمية التفاعلية في الأردن، مستقطبا آلاف الأطفال والعائلات ومقدما تجارب نوعية تجمع بين التعلم واللعب والاستكشاف، ونعتز بهذه الشراكة التي تسهم بمواصلة تطوير المهرجان وتوسيع أثره، بما ينسجم مع رؤيتنا في توفير تجارب تعليمية تشجع الأطفال على التفكير والإبداع".

 
 


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