اتفاقية في اربد لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

06:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740177 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وقع مركز إكساب للتنمية المستدامة في إربد، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية شراكة مع نقابة المهندسين الأردنيين – أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة المخاطر، وتطوير التدريب المهني المبتكر في مجالي التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية عن مركز إكساب المدير العام المهندس مازن أبو قمر، فيما مثلت الأكاديمية المهندسة سمر الكيلاني، مديرة الأكاديمية ومساعدة الأمين العام لشؤون التدريب والتأهيل في النقابة.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المهندسين من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة، وبناء قدرات وطنية في المجالات الهندسية والتنموية ذات الأولوية، بما يتماشى مع متطلبات التحول البيئي والتقني على المستويين المحلي والإقليمي.

