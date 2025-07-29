اتفاقية في اربد لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

ووقع الاتفاقية عن مركز إكساب المدير العام المهندس مازن أبو قمر، فيما مثلت الأكاديمية المهندسة سمر الكيلاني، مديرة الأكاديمية ومساعدة الأمين العام لشؤون التدريب والتأهيل في النقابة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المهندسين من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة، وبناء قدرات وطنية في المجالات الهندسية والتنموية ذات الأولوية، بما يتماشى مع متطلبات التحول البيئي والتقني على المستويين المحلي والإقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وباكستان يوقعان محضر التعاون الدفاعي الـ28
-
أبو صعيليك: 70٪ من مبادرات تحديث القطاع العام أُنجزت
-
وزير الشباب يتفقد معسكرات الحسين للعمل والبناء في الطفيلة
-
انطلاق الدورة الـ19 من جائزة خليفة التربوية بـ10 مجالات و17 فئة
-
"اتحاد الجمعيات" و"الخيرية الهاشمية" يبحثان تنفيذ مشروع ديرتنا
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش
-
وزير الاتصالات السوري في عمان .. زيارات ولقاءات لبحث مستقبل التعاون الرقمي
-
80 مخالفة وإغلاق منشآت .. بلدية إربد ترفع وتيرة الرقابة الصحية