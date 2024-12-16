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اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الإثنين، 16-12-2024 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين) أمس الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج المعهد، خصوصا في إقليمي الوسط والشمال.اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقية التي وقّعتها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور إبراهيم عقل، في إطار شراكة استراتيجية تُركز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجا، وتسعى إلى دعم الأفراد في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع صحي من خلال توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات، خدمات تأهيلية مثل فحوصات النظر والسمع، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وتقويم النطق واللغة، والتربية الخاصة، وبرامج الدعم والتمكين النفسي، وبرامج التثقيف الصحي والنفسي والقانوني والبرامج الطبية.

ونصّت الاتفاقية على تهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع مختلف حالات ذوي الإعاقة، والحالات المرضية، والتحديات الحركية وتمكينها، إضافة إلى تقديم الخدمات مجانا للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمحولين من خلال الوزارة، وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي.

بترا
 
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