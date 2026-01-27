اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة

الثلاثاء 2026-01-27 09:07 م

الثلاثاء، 27-01-2026 08:37 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اتفاقية مع بلدية إيل الجديدة، تهدف إلى جمع المخلفات العضوية والسماد العضوي من مصادرها المختلفة داخل منطقة الاختصاص، وتوريدها إلى محطة السماد العضوي في بلدية إيل الجديدة، لمعالجتها وتحويلها إلى سماد عضوي صالح للاستخدام.

وتركز الاتفاقية على توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في التعامل المتكامل مع مختلف أنواع النفايات الصلبة، بما يفتح آفاقا جديدة لتوليد الدخل، وتحسين فرص كسب العيش لأبناء المجتمع المحلي، لا سيما النساء والشباب، وتعزيز دورهم في المشاريع البيئية والتنموية.

 
 


