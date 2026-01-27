اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة

وتركز الاتفاقية على توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في التعامل المتكامل مع مختلف أنواع النفايات الصلبة، بما يفتح آفاقا جديدة لتوليد الدخل، وتحسين فرص كسب العيش لأبناء المجتمع المحلي، لا سيما النساء والشباب، وتعزيز دورهم في المشاريع البيئية والتنموية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية
-
ورشة متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي
-
الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد
-
متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا
-
بيان صادر عن عائلة المجالي
-
وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد