اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اتفاقية مع بلدية إيل الجديدة، تهدف إلى جمع المخلفات العضوية والسماد العضوي من مصادرها المختلفة داخل منطقة الاختصاص، وتوريدها إلى محطة السماد العضوي في بلدية إيل الجديدة، لمعالجتها وتحويلها إلى سماد عضوي صالح للاستخدام.

