اتفاقية لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر

وبحسب بيان لبرنامج "الموئل"، تهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية بالتنمية البيئية، وإحداث تحول ثقافي نحو الوعي البيئي والممارسات المستدامة بين سكان الأردن، إضافة إلى تسليط الضوء على أفكار الشباب الخضراء وتوسيع نطاقها، لمواجهة المخاطر المتزايدة للفيضانات المفاجئة في العاصمة، نتيجة تغير المناخ والتوسع العمراني السريع.
وستركز الشراكة بين الجمعية وبرنامج "الموئل" على دعم الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة، والمقدمة من طلبة الجامعات في عمان، لتعزيز مرونة المدينة تجاه الفيضانات، والمساهمة في الإدارة المستدامة للمياه.
وأكد مدير عام الجمعية، فادي الناصر، أن الاتفاقية تمثل شراكة نوعية تسهم في دعم الحلول البيئية ونشر الوعي البيئي، خاصة تلك المبنية على الطبيعة، بما ينسجم مع استراتيجية عمل الجمعية، مشيرا إلى أن جائزة "الإبداع الأخضر" ستلعب دورا مهما في رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف الفئات في الأردن.
وقال: "شراكتنا مع برنامج الموئل ستعزز عملنا في التعريف بالطبيعة وقيمها في استدامة الأنظمة البيئية وحفظ التوازن البيئي، كما ستضيف لنا خبرات جديدة ينفذها برنامج الأمم المتحدة ضمن نطاق الحلول المبنية على الطبيعة، لا سيما المتعلقة بمشكلات الفيضانات في المدن، ومدينة عمان بشكل خاص، ضمن نطاق هذا المشروع".
من جهتها، قالت مديرة البرنامج في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب، إن الجائزة ستعزز النهج المجتمعي، وتشرك الشباب بشكل فاعل في تصميم وتطوير حلول مستدامة للمياه، معربة عن فخرها بالشراكة مع الجمعية والسفارة الهولندية في عمان، لتمكين الابتكار المحلي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
وسيعمل برنامج الموئل بالتعاون مع الجمعية على تصميم الجائزة، والترويج لها، وتنفيذها في عمان ضمن محور "الحلول القائمة على الطبيعة المقاومة للفيضانات"، مع تسليط الضوء على المبادرات البيئية المتميزة، وتنظيم حملات توعوية تهدف إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الممارسات المستدامة، فيما سيتم اختيار ثلاث أفكار فائزة، لتطويرها وتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ويهدف مشروع "الإدارة الحضرية الذكية للمياه" إلى تعزيز بيئة قادرة على مواجهة تحديات المياه الحضرية، من خلال تطوير وتنفيذ أنظمة ذكية لإدارة المياه في عمان، مع التركيز على تقوية القدرات التكيفية وتعزيز الممارسات المستدامة.
يشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للجائزة لطلبة بعض التخصصات والمستويات الجامعية خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل عبر القنوات الرسمية لبرنامج "الموئل" والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
-
3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان
-
الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"
-
ضبط اعتداء مشتل على خط مياه رئيسي على طريق جرش
-
بلدية مادبا تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
-
العجارمة يوضح آلية احتساب الضريبة في قانون الأبنية والأراضي الجديد
-
الجمارك: إحباط محاولة تهريب 650 كيلو حشيش
-
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت