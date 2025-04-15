اتفاقية لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر

الوكيل الإخباري- وقعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر، تحت عنوان: "حلول الطبيعة المقاومة للفيضانات"، في عمان.

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وبحسب بيان لبرنامج "الموئل"، تهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية بالتنمية البيئية، وإحداث تحول ثقافي نحو الوعي البيئي والممارسات المستدامة بين سكان الأردن، إضافة إلى تسليط الضوء على أفكار الشباب الخضراء وتوسيع نطاقها، لمواجهة المخاطر المتزايدة للفيضانات المفاجئة في العاصمة، نتيجة تغير المناخ والتوسع العمراني السريع.



وستركز الشراكة بين الجمعية وبرنامج "الموئل" على دعم الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة، والمقدمة من طلبة الجامعات في عمان، لتعزيز مرونة المدينة تجاه الفيضانات، والمساهمة في الإدارة المستدامة للمياه.



وأكد مدير عام الجمعية، فادي الناصر، أن الاتفاقية تمثل شراكة نوعية تسهم في دعم الحلول البيئية ونشر الوعي البيئي، خاصة تلك المبنية على الطبيعة، بما ينسجم مع استراتيجية عمل الجمعية، مشيرا إلى أن جائزة "الإبداع الأخضر" ستلعب دورا مهما في رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف الفئات في الأردن.