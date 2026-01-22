اتفاقية لإعادة هيكلة مديونية بلدية جرش الكبرى

وأوضح بني ياسين أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلدية، وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، وتعزيز المركز المالي وضمان استمرارية التدفقات النقدية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة بين البلدية والبنك لدعم الأداء المالي للمؤسسات المحلية، وضمان استقرار الخدمات العامة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة.
وأكد بني ياسين أن الاتفاقية تعكس حرص البلدية على الشفافية وتعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم المواطنين ويضمن استقرار الخدمات العامة.
وتغطي الاتفاقية رصيد المديونية والحساب المكشوف للبلدية حتى نهاية حزيران 2025 وما يستجد عنها حتى الخامس من تشرين الأول 2025
