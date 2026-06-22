اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير بالمملكة

الوكيل الإخباري- وقعت غرفة صناعة عمان، وشركة البعد التنموي للاستشارات البيئية، اليوم الاثنين، اتفاقية لتقديم خدمات استشارية تهدف إلى إعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير للنفايات الصلبة غير الخطرة والقابلة لإعادة التدوير بالمملكة.

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وحسب بيان للغرفة، حضر توقيع الاتفاقية، وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.



ووقّع الاتفاقية عضو مجلس إدارة صناعة عمان المهندس مجدي الهشلمون، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وتطوير قطاع إعادة التدوير بما ينسجم مع التوجهات البيئية والتنموية في المملكة.



وتهدف الدراسة إلى تقييم الواقع الحالي لعمليات إعادة التدوير للنفايات الصلبة غير الخطرة والقابلة لإعادة التدوير في الأردن، وتحليل سلاسل القيمة المرتبطة بها، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع، بما يسهم في رفع كفا ءة إدارة الموارد وتقليل الأثر البيئي للنفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مراجعة وتحليل الدراسات والبيانات والمراجع الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتنفيذ أعمال التحقق الميداني وإجراء دراسات توصيف وتدقيق النفايات، وإعداد وتحليل سلاسل القيمة للمواد القابلة لإعادة التدوير وتطوير نموذج وطني استرشادي وأداة احتساب لنسب إعادة التدوير.