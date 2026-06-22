اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير بالمملكة

وحسب بيان للغرفة، حضر توقيع الاتفاقية، وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.
ووقّع الاتفاقية عضو مجلس إدارة صناعة عمان المهندس مجدي الهشلمون، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وتطوير قطاع إعادة التدوير بما ينسجم مع التوجهات البيئية والتنموية في المملكة.
وتهدف الدراسة إلى تقييم الواقع الحالي لعمليات إعادة التدوير للنفايات الصلبة غير الخطرة والقابلة لإعادة التدوير في الأردن، وتحليل سلاسل القيمة المرتبطة بها، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع، بما يسهم في رفع كفا
وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات الغرفة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات وزيادة معدلات الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
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