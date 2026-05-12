اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في سحاب

الثلاثاء، 12-05-2026 06:32 م

الوكيل الإخباري-    وقعت وزارة البيئة وبلدية سحاب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في منطقة سوق الحلال القديم بمدينة سحاب.

ووقع الاتفاقية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ورئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان، وبحضور الأمين العام الدكتور عمر عربيات، ضمن جهود تعزيز الواقع البيئي وزيادة المساحات الخضراء في المدينة.
وأكد سليمان أن الوزارة تولي الملف البيئي في سحاب اهتماما خاصا، في ظل التحديات البيئية والصناعية التي تشهدها المدينة، مشيرا إلى أن مشروع الحديقة البيئية يشكل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة المحلية وتوفير متنفس حضاري يخدم الأهالي.

 
 


