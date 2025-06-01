اتفاقية لإنشاء فرع جديد لمركز زها الثقافي في منطقة زي

الوكيل الإخباري- وقع مركز زها الثقافي مع مجلس محافظة البلقاء وبلدية السلط الكبرى، اليوم الأحد، اتفاقية لإنشاء وتشغيل فرع جديد للمركز في منطقة زي/السلط.

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ووقّع الاتفاقية عن المركز المديرةُ التنفيذية رانية صبيح، وعن البلدية رئيسُها المهندس محمد الحياري، وعن المجلس رئيسُه إبراهيم العواملة.



وبموجب الاتفاقية، خصّصت البلدية قطعة أرض مساحتها 5 دونمات لإقامة المشروع الثقافي، في حين يلتزم مجلس المحافظة بتقديم دعم مالي قدره 640 ألف دينار، حيث سيُخصّص 190 ألف دينار من موازنة العام الحالي لإنشاء البنية التحتية، و450 ألف دينار من موازنة عام 2026 لتغطية مستلزمات التدريب وأجور المدربين والعاملين.



وسيحمل المركز اسم "زها الثقافي/السلط – زي"، وسيقدّم مرافق متطورة تشمل: قاعات متخصصة (كراميش للأطفال من سن 3–6 سنوات، تفكير إبداعي، متعددة الأغراض)، وملعبًا خارجيًا، ومناطق للعب والتنزه داخلية وخارجية، ومبنى للموظفين، ومرافق صحية.



وسيركّز المركز على تقديم برامج تدريبية وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية موجهة للأطفال واليافعين من سن 3 إلى 18 سنة، وسيدات المجتمع المحلي، مع التركيز على دعم الإبداع وريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب، ودمج ذوي الإعاقة، والمحافظة على الموروث الثقافي.



وسيتولى مركز زها الإدارة والتشغيل الكاملين، وتوريد التجهيزات والأثاث، وتوظيف وتدريب الكادر (مع إعطاء أولوية لأبناء المحافظة)، وضمان الاستدامة المالية من خلال إيرادات الأنشطة وتأجير المرافق.



وحسب الاتفاقية، تلتزم بلدية السلط الكبرى بتقديم الدعم اللوجستي المستمر من تعبيد طرق، وتركيب لوحات إرشادية، وصيانة خارجية وحدائق، وتغطية تكاليف الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، وتنفيذ أعمال الصيانة العامة بجميع أنواعها وتكاليفها، وتوفير كادر دعم (أمن وعمالة) تحت الإشراف الإداري لمركز زها.



وأكدت رانية أن الفرع الجديد "يجسّد توجيهات جلالة الملك الرامية إلى إتاحة الفرص الثقافية والتنموية المتكافئة لأبناء جميع المحافظات، ويسهم في بناء جيل مبدع واعٍ بمسؤولياته المجتمعية".



بدوره، أشار الحياري إلى أهمية هذا المشروع الثقافي الرائد في خدمة المجتمع المحلي ورفد الحركة الثقافية في البلقاء، مبينًا أن البلدية ستعمل بكل إمكانياتها لضمان نجاحه واستدامته.



من جهته، عبّر العواملة عن فخر المجلس بدعم هذا الصرح الثقافي الهام، الذي سيكون منارة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمار في الإنسان، وبناء بيئة متكاملة للمعرفة والمهارة، وفتح آفاق جديدة للتعلّم والإبداع والنمو.