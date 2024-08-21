اتفاقية لإنشاء كليتين بالبلقاء التطبيقية لتعزيز التعليم الصحي

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، اتفاقية العطاء الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع إنشاء كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن عطاء إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة بمساحة 22 ألف متر مربع، يشمل مكاتب للهيئة التدريسية وقاعات تدريسية ومختبرات ومسرح والعديد من المساحات والمرافق والخدمات والساحات والمناطق الخضراء.



وأكد أهمية المشروع للجامعة ومسيرتها العلمية بشكل خاص ولمحافظة البلقاء والأردنيين بشكل عام، لافتا الى ان الجامعة شهدت تطورا على كافة المسارات من خلال استراتيجيتها للنهوض ببرامجها الأكاديمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى والمتوسطة وتطوير منظومة التعليم التطبيقي والتقني وتجويد مخرجاته ليصبح أنموذجا للتطوير وتحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية والتكنولوجية وبناء شراكات حقيقية وتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والمؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال.