اتفاقية لإنشاء كليتين بالبلقاء التطبيقية لتعزيز التعليم الصحي

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن عطاء إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة بمساحة 22 ألف متر مربع، يشمل مكاتب للهيئة التدريسية وقاعات تدريسية ومختبرات ومسرح والعديد من المساحات والمرافق والخدمات والساحات والمناطق الخضراء.
وأكد أهمية المشروع للجامعة ومسيرتها العلمية بشكل خاص ولمحافظة البلقاء والأردنيين بشكل عام، لافتا الى ان الجامعة شهدت تطورا على كافة المسارات من خلال استراتيجيتها للنهوض ببرامجها الأكاديمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى والمتوسطة وتطوير منظومة التعليم التطبيقي والتقني وتجويد مخرجاته ليصبح أنموذجا للتطوير وتحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية والتكنولوجية وبناء شراكات حقيقية وتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والمؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
وأضاف، أن الجامعة بهذه الخطوة ستقدم خدمات التعليم الصحي والطبي بشكل متكامل مع كلية الطب، موضحا بانه ستقام مباني كليات التمريض والعلوم الطبية المساندة بجانب مستشفى السلط الحسين الجديد بعد أن حصلت على قطعة الأرض المناسبة من وزارة التربية والتعليم، لتشكل مجمعا طبيا متكاملا يقدم الخدمات والرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع كلية الطب، للارتقاء بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى السلط الحسين الجديد وتقديم التدريب المتقدم لطلبة التخصصات الصحية في المستشفى.
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