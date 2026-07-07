اتفاقية لإنشاء مصنع خياطة في البترا يوفر أكثر من 100 فرصة عمل محلية

الوكيل الإخباري- وقّعت تعاونية عاصمة الأنباط اتفاقية لإنشاء مصنع خياطة في المنطقة الحرفية التابعة لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي السلطة عدنان السواعير، وبحضور مفوض التنمية المستدامة فاطمة الهلالات، والهيئة الإدارية للتعاونية.

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وتأتي الاتفاقية ضمن جهود دعم المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تمكين المجتمع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية السلطة في تحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا.



ويُقام المصنع من خلال تعاونية عاصمة الأنباط وبالشراكة مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 100 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب دعم قطاع الصناعات الحرفية والإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المنطقة للمشاركة في النشاط الاقتصادي.



وأكد السواعير أن دعم المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي يمثل أولوية لدى السلطة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن نهجها في إيجاد فرص اقتصادية مستدامة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على القطاع السياحي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والتعاونيات.



وأشار إلى استمرار السلطة في توفير البيئة المناسبة لإقامة المشاريع التي تخدم أبناء المنطقة، وتعزز مكانة البترا كوجهة سياحية وتنموية متكاملة.