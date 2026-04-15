الأربعاء 2026-04-15 09:35 م

اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لتعزيز مشروع التوليد السابع

الأربعاء، 15-04-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لمشروع التوليد الخاص السابع (IPP7)، بقدرة نحو 700 ميجاواط.

اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمشاريع التوليد، ورفع كفاءة منظومة الطاقة الكهربائية في المملكة.


ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس ياسر صلاح الدين، حيث تمثل الاتفاقية مرحلة أساسية لتأمين تزويد المشروع بالغاز الطبيعي وفق أعلى معايير الاعتمادية والجاهزية التشغيلية.


ومن المتوقع إنجاز الأعمال بموجب الاتفاقية في منتصف عام 2027، بالتزامن مع جاهزية مشروع محطة التوليد لمرحلة فحوصات التشغيل، ما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لتعزيز مشروع التوليد السابع

الأكثر مشاهدة

 