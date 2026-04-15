اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لتعزيز مشروع التوليد السابع

الوكيل الإخباري- وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لمشروع التوليد الخاص السابع (IPP7)، بقدرة نحو 700 ميجاواط.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمشاريع التوليد، ورفع كفاءة منظومة الطاقة الكهربائية في المملكة.



ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس ياسر صلاح الدين، حيث تمثل الاتفاقية مرحلة أساسية لتأمين تزويد المشروع بالغاز الطبيعي وفق أعلى معايير الاعتمادية والجاهزية التشغيلية.