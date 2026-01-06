الثلاثاء 2026-01-06 04:07 م

اتفاقية لبيع وتوريد الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة للنظام الكهربائي

الثلاثاء، 06-01-2026 02:36 م

الوكيل الإخباري-   رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، توقيع اتفاقية بيع وتوريد الغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة الغازي إلى النظام الكهربائي في المملكة بين ( شركة البترول الوطنية، الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، شركة الكهرباء الوطنية، شركة غاز الأردن المسال، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي).

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقية بين الأطراف الموقعة تعكس مستوى التعاون القائم في قطاع الطاقة لغايات توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي، و ترسيخ الاعتماد على هذا المصدر المحلي، إضافة إلى تأمين التمويل المالي المستدام لأعمال شركة البترول الوطنية.


وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها في الأردن إلى تنظيم عملية شراء الغاز من شركة البترول الوطنية إلى الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، مع خدمات معالجته ونقله إلى مواقع شركة السمرا من خلال شركة غاز الأردن المسال، لتتم الاستفادة منه في شركة الكهرباء الوطنية.

 
 


