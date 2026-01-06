اتفاقية لبيع وتوريد الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة للنظام الكهربائي

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقية بين الأطراف الموقعة تعكس مستوى التعاون القائم في قطاع الطاقة لغايات توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي، و ترسيخ الاعتماد على هذا المصدر المحلي، إضافة إلى تأمين التمويل المالي المستدام لأعمال شركة البترول الوطنية.
وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها في الأردن إلى تنظيم عملية شراء الغاز من شركة البترول الوطنية إلى الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، مع خدمات معالجته ونقله إلى مواقع شركة السمرا من خلال شركة غاز الأردن المسال، لتتم الاستفادة منه في شركة الكهرباء الوطنية.
