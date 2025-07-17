اتفاقية لتأهيل 7 آبار في الشونة الجنوبية بقيمة 1.2 مليون دولار

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة المياه والري الخميس، اتفاقية مشروع إعادة تأهيل 7 آبار في الكفرين، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.196 مليون دولار أميركي، وكذلك توقيع الإشراف على أعمال التنفيذ ضمن أعمال مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه الممول من الحكومة الأميركية "USG".

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وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال توقيع الاتفاقية، إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين التزويد المائي في معظم مناطق المملكة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 وتحسين التزويد المائي في مناطق لواء الشونة الجنوبية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تنعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



وبين أن الوزارة/ سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ وتأهيل المصادر المائية وتحسين شبكات المياه لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية وتنفيذا للخطط الرامية إلى خفض الفاقد المائي، مبينا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مناطق الشونة الجنوبية من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي وبما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي.



وأكد أن المشروع سيعمل على تعزيز تزويد المياه وزيادة كميات المياه لمناطق الشونة الجنوبية التي تعاني من شبكات قديمة لأكثر من 30 عاما وخفض الفاقد إلى المستويات المطلوبة، وسيتم تنفيذ مشروع متكامل بقيمة 50 مليون دولار ويتضمن تنفيذ شبكات المياه واستبدال الشبكات القديمة وإنشاء خزانات ومحطات ضخ جديدة وتوسعة محطة ضخ الكفرين لمعالجة مياه الشرب وفق مستويات حديثة بعد استكمال أعمال تأهيل الآبار واستبدال مكوناتها وتركيب معدات وبنية تحتية مثل الأنابيب والمضخات واللوحات الكهربائية والعدادات الجديدة وستستغرق هذه الأعمال 7 شهور لتوفير 500 متر مكعب/ ساعة لتزويد مناطق الشونة الجنوبية وخدمة أكثر من 55 ألف مواطن.