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اتفاقيّة لتركيب آلات استرجاع مواد قابلة لإعادة التدوير بالجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الأحد، 05-07-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الأردنية وشركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتركيب وتشغيل آلات استرجاع المواد القابلة لإعادة التدوير داخل حرم الجامعة.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، خلال توقيعه الاتفاقية، إن تركيب هذه الآلات داخل الحرم الجامعي يمثل خطوة عملية نحو ترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، ويعكس حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرات نوعية تدعم الجهود الوطنية في إدارة النفايات وتعزز الوعي البيئي.


وأضاف إن الاتفاقية تجسد التزام الجامعة بتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة إعادة التدوير بين الطلبة والعاملين، وإن الجامعة ماضية في تبني حلول مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير بيئة جامعية أكثر استدامة.

 
 


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