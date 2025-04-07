اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة البيئة اليوم الاثنين، اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك بمحافظة إربد، بدعم من صندوق حماية البيئة في الوزارة.

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