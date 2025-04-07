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اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك

وزارة البيئة
وزارة البيئة
 
الإثنين، 07-04-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة البيئة اليوم الاثنين، اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك بمحافظة إربد، بدعم من صندوق حماية البيئة في الوزارة.

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ويهدف المشروع إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المحمية والنزل البيئي، وخفض التكاليف الشهرية، وصولا إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية، بما ينعكس إيجابا على عناصر البيئة ويعزز الاستدامة في إدارة المحميات الطبيعية.

 
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