اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك

ويهدف المشروع إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المحمية والنزل البيئي، وخفض التكاليف الشهرية، وصولا إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية، بما ينعكس إيجابا على عناصر البيئة ويعزز الاستدامة في إدارة المحميات الطبيعية.
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