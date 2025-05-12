اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون

وأشار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إلى أن المشروع يهدف إلى خفض التكاليف الشهرية للكهرباء داخل المحمية، والنزل البيئي، وتخفيض البصمة الكربونية بما ينعكس إيجابا على أداء المحمية بيئيا ويعزز الاستدامة في إدارة المحميات.
كما أشار مدير عام الجمعية فادي الناصر، إلى أن الاتفاقية تجسد الشراكة المستمرة مع الوزارة في تنفيذ البرامج التي تخدم البيئة والتنمية الاجتماعية والمستدامة، والتي تسهم في تعزيز أطر التعاون بما يخدم الأهداف البيئية المشتركة.
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