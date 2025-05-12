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اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون

وزارة البيئة
وزارة البيئة
 
الإثنين، 12-05-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون بمحافظة عجلون وبدعم من وزارة البيئة.

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وأشار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إلى أن المشروع يهدف إلى خفض التكاليف الشهرية للكهرباء داخل المحمية، والنزل البيئي، وتخفيض البصمة الكربونية بما ينعكس إيجابا على أداء المحمية بيئيا ويعزز الاستدامة في إدارة المحميات.


كما أشار مدير عام الجمعية فادي الناصر، إلى أن الاتفاقية تجسد الشراكة المستمرة مع الوزارة في تنفيذ البرامج التي تخدم البيئة والتنمية الاجتماعية والمستدامة، والتي تسهم في تعزيز أطر التعاون بما يخدم الأهداف البيئية المشتركة.

 
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