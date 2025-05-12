اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون بمحافظة عجلون وبدعم من وزارة البيئة.

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وأشار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إلى أن المشروع يهدف إلى خفض التكاليف الشهرية للكهرباء داخل المحمية، والنزل البيئي، وتخفيض البصمة الكربونية بما ينعكس إيجابا على أداء المحمية بيئيا ويعزز الاستدامة في إدارة المحميات.