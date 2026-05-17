الأحد 2026-05-17 12:06 م

اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

الأحد، 17-05-2026 11:46 ص
الوكيل الإخباري- وقّعت هيئة تنظيم النقل البري مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، اتفاقية تعاون وعقد تركيب وتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية، مستهدفةً الحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي الذي يخدم 6 جامعات رسمية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة، وصياغة مفهوم جديد لنقل الطلبة عبر تقديم حلول ذكية تجعل التنقل اليومي أكثر أماناً وموثوقية وانتظاماً، بما يضمن بناء منظومة نقل عام مستدامة وعالية الكفاءة تلبي تطلعات المستفيدين وتختصر زمن رحلاتهم.

وينطلق التنفيذ الفعلي للمشروع في الربع الثالث من عام 2026، ليشمل تجهيز (376) حافلة متوسطة تعمل على (29) خطاً جامعياً ببنية رقمية متكاملة ومتطورة.

وتتضمن هذه المنظومة الحديثة حزمة حلول تقنية متطورة، أبرزها أنظمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الذكية، ونظام التتبع الفضائي (GPS)، وكاميرات المراقبة لتعزيز السلامة، إلى جانب شاشات معلومات الركاب الآنية، ونظام المقاصة المالية لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق في العمليات التشغيلية.
 
 


