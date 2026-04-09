اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ودائرة الآثار العامة، ومركز التدريب والبناء للسلامة والتأهيل (FORMEDIL PERUGIA) الإيطالي، وشركة سيلا للتدريب وحفظ التراث، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز أعمال الترميم والصون في المواقع الأثرية داخل إقليم البترا، وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية الإرث الحضاري في البترا، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في أعمال الترميم والصيانة، تستهدف الكوادر المحلية من فنيين ومختصين، وبما يسهم في رفع كفاءتهم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.