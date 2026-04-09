الخميس 2026-04-09 11:03 م

اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا

الخميس، 09-04-2026 08:15 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ودائرة الآثار العامة، ومركز التدريب والبناء للسلامة والتأهيل (FORMEDIL PERUGIA) الإيطالي، وشركة سيلا للتدريب وحفظ التراث، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز أعمال الترميم والصون في المواقع الأثرية داخل إقليم البترا، وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية الإرث الحضاري في البترا، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في أعمال الترميم والصيانة، تستهدف الكوادر المحلية من فنيين ومختصين، وبما يسهم في رفع كفاءتهم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.


وبموجب الاتفاقية، ستتولى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الإشراف العام على تنفيذ الأنشطة، وتيسير الإجراءات اللازمة داخل الموقع الأثري، فيما تقوم دائرة الآثار العامة بتوفير موقع التنفيذ داخل مبنى مخيم نزال، مع احتفاظها بملكية الموقع.

 
 


أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة