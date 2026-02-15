اتفاقية لتعزيز الممارسات الخضراء في المنشآت الصناعية بإربد

وأكد رئيس الغرفة هاني أبوحسان، خلال حفل التوقيع الذي عقد في مقر الغرفة بحضور ممثلي الوكالة ومدير عام الغرفة نضال الصدر ، أهمية الاتفاقية لغاية دفع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وفق معايير الاستدامة البيئية، مشيرا الى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول الأخضر داخل المنشآت الصناعية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أثمر خلال السنوات الماضية عن برامج ومبادرات كان لها أثر إيجابي على القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن محافظة إربد تعد من أبرز المراكز الصناعية في المملكة، وأن مدينة الحسن الصناعية تضم 132 مصنعا باستثمارات تتجاوز 629 مليون دولار وتشغل نحو 43 ألف عامل وعاملة، ما يتطلب مواءمة الإنتاج مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.
