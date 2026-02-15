اتفاقية لتعزيز الممارسات الخضراء في المنشآت الصناعية بإربد

الوكيل الإخباري- وقعت غرفة صناعة إربد ومشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الأحد، اتفاقية لإطلاق مشروع تعزيز الممارسات الخضراء والشاملة في الأردن، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة استخدام الموارد داخل المصانع، لا سيما في مدينة الحسن الصناعية.

وأكد رئيس الغرفة هاني أبوحسان، خلال حفل التوقيع الذي عقد في مقر الغرفة بحضور ممثلي الوكالة ومدير عام الغرفة نضال الصدر ، أهمية الاتفاقية لغاية دفع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وفق معايير الاستدامة البيئية، مشيرا الى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول الأخضر داخل المنشآت الصناعية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.