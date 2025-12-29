اتفاقية لتعزيز تمويل صغار المزارعين ودعم الشمول المالي

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، والشركة الأردنية لضمان القروض، اليوم الاثنين، اتفاقية كفالة لتمويلات القطاع الزراعي، تهدف إلى تعزيز وصول صغار المزارعين والمشروعات الزراعية إلى مصادر التمويل، ودعم الشمول المالي، وتحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق الزراعية والأرياف.

وتسعى الاتفاقية، التي وقعها مدير عام المؤسسة المهندس محمد البلاونة، ومدير عام الشركة عدنان ناجي، إلى كفالة التمويلات الزراعية وتخفيف عبء الضمانات عن المستفيدين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.



وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركة الأردنية لضمان القروض كفالة للتمويلات الممنوحة من مؤسسة الإقراض الزراعي، ضمن محفظة تمويلية مخصصة لدعم صغار المزارعين، والمشروعات الريادية وغير التقليدية، ومشاريع المرأة في القطاع الزراعي، لا سيما في مناطق جيوب الفقر والأرياف.



وأكد الجانبان أن الاتفاقية تركز على تمويل الأنشطة الزراعية ذات القيمة المضافة، بما يشمل التكنولوجيا الزراعية والحيوانية، والتصنيع الزراعي والغذائي، ومشاريع التعبئة والتغليف، إضافة إلى الأفكار الريادية المبتكرة في القطاع الزراعي.



وأكد البلاونة أن توقيع الاتفاقية يأتي استمرارا لسياسة الإقراض الزراعي الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما للفئات الشبابية وصغار المزارعين، لإقامة مشاريع ريادية ذات أثر اقتصادي واجتماعي.



وأوضح أن الضمانات العقارية تعد من أبرز التحديات التي تواجه تقديم التمويل للفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تخفيف المخاطر الائتمانية عن الجهات التمويلية، وتشكل نقلة نوعية في الدور التنموي للمؤسسة.



بدوره، قال ناجي إن الاتفاقية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تمكين الفئات الإنتاجية، خاصة العاملين في القطاع الزراعي، مؤكدا التزام الشركة بدعم محاور استراتيجية الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي الأردني، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل لصغار المزارعين ومشاريع المرأة.