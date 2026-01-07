اتفاقية لتقديم خصومات لموظفي وزارة التربية على رحلات الملكية الأردنية

ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والمدير التنفيذي للشركة لمنطقة الأردن والضفة الغربية وغزة، يسار المجالي.
وقال محافظة، خلال التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق بناء شراكات الوزارة والتوسع في الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات.
وتضمنت مجالات التعاون، وفق الاتفاقية، خصمًا على أسعار تذاكر جميع الرحلات الجوية لموظفي الوزارة وأزواجهم وعائلاتهم من درجة القرابة الأولى، إضافة إلى المبتعثين والضيوف، وذلك على درجتي الطيران الأولى والسياحية، والقابلة للخصم على جميع خطوط الملكية الأردنية.
كما شملت الاتفاقية إعفاء تذاكر الرحلات الجوية الصادرة بموجبها من غرامة تغيير الحجز لمرة واحدة فقط، إضافة إلى حقيبة سفر بوزن 23 كغم مجانًا، مع تسوية طلبات رد التذاكر وفقًا لسياسة رد التذاكر المعمول بها لدى الشركة.
وبحسب الاتفاقية، ستقوم الوزارة بتسمية ضابط ارتباط أو أكثر لمتابعة تنفيذ بنودها مع الشركة، والإعلان عن الخصومات والامتيازات المقدمة، وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الوزارة عن تذاكر الرحلات الجوية المطلوبة من قبل مبتعثيها.
