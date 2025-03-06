اتفاقية لتقديم معاملات إصدار وتجديد تصاريح العمل من خلال مكاتب البريد

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة العمل اليوم الخميس، اتفاقية شراكة بين الوزارة وشركة البريد الأردني لتقديم معاملات تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من خلال مكاتب البريد الأردني.

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ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود بحضور مديرة عام الشركة هنادي الطيب.



وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن هدف الاتفاقية توفير جهد ووقت أصحاب العمل لإصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم من خلال الاستفادة من 350 مكتب بريد منتشر في كافة مناطق المملكة.



وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية مع شركة البريد سيتم تقديم 8 خدمات من خدمات الوزارة من خلال مكاتب البريد ومنها استلام تصريح العمل وتسليمه لصاحب العمل، علما أن هناك خدمة يقدمها البريد للوزارة وهي خدمة الدفع الإلكتروني.



وأشار البكار إلى أن مكاتب البريد ستوفر خدمة تسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن العمل والشركات ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والأشخاص ذوي الإعاقة على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل".