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اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات

اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات
اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات
 
الأحد، 05-07-2026 03:52 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وهيئة تنظيم النقل البري، اليوم الأحد، اتفاقية لتمديد عقد استثمار وتشغيل مكتب "تكسي المطار" في مطار الملكة علياء الدولي لـ 8 سنوات، في خطوة تعكس الثقة بالدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي.

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ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام رئيس المجلس التنفيذي اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، فيما وقّعها عن الهيئة مديرها العام المهندس رياض الخرابشة.


وتنص الاتفاقية على تمديد فترة تشغيل خدمة "تكسي المطار" لـ8 سنوات إضافية، من خلال أسطول المركبات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدمة للمسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، وتوفير خدمة آمنة وموثوقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر ويحد من فترات انتظار المسافرين.

 
 


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