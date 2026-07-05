اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات

ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام رئيس المجلس التنفيذي اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، فيما وقّعها عن الهيئة مديرها العام المهندس رياض الخرابشة.
وتنص الاتفاقية على تمديد فترة تشغيل خدمة "تكسي المطار" لـ8 سنوات إضافية، من خلال أسطول المركبات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدمة للمسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، وتوفير خدمة آمنة وموثوقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر ويحد من فترات انتظار المسافرين.
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