اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات

الوكيل الإخباري- وقّعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وهيئة تنظيم النقل البري، اليوم الأحد، اتفاقية لتمديد عقد استثمار وتشغيل مكتب "تكسي المطار" في مطار الملكة علياء الدولي لـ 8 سنوات، في خطوة تعكس الثقة بالدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي.

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ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام رئيس المجلس التنفيذي اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، فيما وقّعها عن الهيئة مديرها العام المهندس رياض الخرابشة.