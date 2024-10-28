اتفاقية لتنفيذ الحزمة الخامسة لتأهيل أنظمة مياه دير علا والكرامة

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة المياه والري اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ الحزمة الخامسة من مشروع تأهيل أنظمة مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء، بقيمة 10.6 مليون دولار.

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ويهدف المشروع الممول بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 80 بالمئة، ومنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (20 بالمئة) لتغطية تكاليف الدراسات والإشراف، إلى تحسين تزويد المياه في مناطق الكرامة وظهرة الرمل في لواءي دير علا والكرامة.