اتفاقية لتنفيذ الحزمة الخامسة لتأهيل أنظمة مياه دير علا والكرامة

ويهدف المشروع الممول بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 80 بالمئة، ومنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (20 بالمئة) لتغطية تكاليف الدراسات والإشراف، إلى تحسين تزويد المياه في مناطق الكرامة وظهرة الرمل في لواءي دير علا والكرامة.
يشار الى أن مشروع تأهيل أنظمة المياه يتكون من 7 مراحل وتبيغ كلفته الإجمالية 97 مليون دولار.
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