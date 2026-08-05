اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن بأمانة عمان

الوكيل الإخباري- وقعت أمانة عمان الكبرى وجمعية الفيصل و الفارس الخيرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "برنامج النور" لدعم الطلبة المتفوقين من أبناء عمال الوطن في الأمانة.

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وتهدف اتفاقية التعاون، التي وقعها في مبنى الأمانة رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس الجمعية الدكتور محمد مبروك، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري، إلى تنفيذ مبادرة دعم عدد من الطلبة المتفوقين من أبناء موظفي أمانة عمان من عمال الوطن، وذلك من خلال تقديم منح دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية، وفق معايير تنافسية دقيقة وآليات اختيار وإدارة ومتابعة منضبطة.



وقال الشواربة، إن توقيع الاتفاقية هو ترجمة لحرص أمانة عمّان على تعزيز أواصر التعاون المثمر والشراكة الفعالة مع مختلف المؤسسات ، بهدف خدمة أبناء المجتمع.



وأكد أن تمكين الطلبة المتفوقين من أبناء عمال الوطن يعكس التزام أمانة عمان الكبرى بمسؤوليتها المجتمعية، و تقديرا منها لعمال الوطن وجهودهم في خدمة العاصمة وسكانها.



بدوره أكد مبروك ان توقيع الاتفاقية يعكس نهج الجمعية في دعم التعليم كأحد أهم أدوات التمكين المجتمعي، مشيداً بدور أمانة عمان في دعم عمال الوطن و أبنائهم من خلال تبني مبادرات تسهم في تحسين جودة حياتهم وتأمين مستقبل أفضل لأبنائهم.



وتنص الاتفاقية على تقديم الدعم للطلبة المتفوقين الذين حصلوا على قبول رسمي في الجامعات وفق نظام القبول التنافسي المعتمد من الجهات المختصة، داخل حدود المملكة.



وبموجب الاتفاقية يستفيد من هذه المبادرة الطلبة من أبناء موظفي أمانة عمان من عمال الوطن، الذي هم على رأس عملهم لدى الأمانة بتاريخ تقديم الطلب، بشرط أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الخدمة والسلوك الوظيفي المنصوص عليها في الاتفاقية.