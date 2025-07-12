اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري- وقعت نقابة صيادلة الأردن اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية؛ بهدف ربط الصيدليات مع نظام الفوترة الوطني، التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

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ووقع الاتفاقية بالنيابة عن النقابة نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني وعن الشركة الرئيس التنفيذي غسان اللحام، بحضور أعضاء مجلس النقابة.



وبموجب الاتفاقية تقوم الشركة بتطوير واستضافة وصيانة برنامج إلكتروني يمكّن الصيدليات من تسجيل الفواتير الناتجة عن صرف وصفات الأدوية بشكل آلي على نظام الفوترة الوطني، كما يقوم البرنامج بإرسال الفواتير الضريبية الخاصة بوصفات التأمين إلكترونياً إلى جهات التأمين ما يوفر على الصيدليات الوقت والجهد.



وقال الكيلاني إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص النقابة على دعم الصيدليات لمواكبة التحول الرقمي في العمل المهني وتسهيل عملية الالتزام بمتطلبات نظام الفوترة الوطني بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز من دور الصيدليات كمؤسسات صحية واقتصادية ملتزمة، ويأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص.



وأوضح أن البرنامج الإلكتروني قابل للتكامل مع برامج نقاط البيع المستخدمة في الصيدليات مما يوفر على الصيدليات عناء إدخال وصفات التأمين يدوياً على منصات وتطبيقات شركات التأمين.



من جانبه، قال مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور أيمن الخوالدة، إن ربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التزام هذا القطاع الحيوي بالأنظمة الضريبية الحديثة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الدائرة في توسيع نطاق الشمول الرقمي ليشمل مختلف القطاعات ضمن بيئة تقنية مرنة وآمنة.



بدوره، شكر اللحام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بادرت بتبني أحدث الحلول التقنية في نظام الفوترة الوطني والذي سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية.