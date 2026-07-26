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اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان

اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان
اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان
 
الأحد، 26-07-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، لدعم جائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2026، إذ ينضم الصندوق إلى رعاة الجائزة بصفته راعياً فضياً، في إطار استمرار رعايته للجائزة للعام الرابع على التوالي.

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ووقّعت الاتفاقية المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، والمدير العام لصندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي.


وقالت قطامش إن دعم البحث العلمي يمثل إحدى الركائز الأساسية في رسالة مؤسسة الحسين للسرطان لمكافحة السرطان، مؤكدة أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة تسهم في توفير بيئة داعمة للبحث والابتكار، وتمكين الباحثين من تطوير حلول علمية تسهم في تحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

 
 


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