اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان

ووقّعت الاتفاقية المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، والمدير العام لصندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي.
وقالت قطامش إن دعم البحث العلمي يمثل إحدى الركائز الأساسية في رسالة مؤسسة الحسين للسرطان لمكافحة السرطان، مؤكدة أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة تسهم في توفير بيئة داعمة للبحث والابتكار، وتمكين الباحثين من تطوير حلول علمية تسهم في تحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
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