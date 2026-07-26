اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، لدعم جائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2026، إذ ينضم الصندوق إلى رعاة الجائزة بصفته راعياً فضياً، في إطار استمرار رعايته للجائزة للعام الرابع على التوالي.

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ووقّعت الاتفاقية المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، والمدير العام لصندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي.