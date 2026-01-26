الإثنين 2026-01-26 07:47 م

اتفاقية منح تعليمية إلكترونية للمستفيدين من "المعونة الوطنية"

الإثنين، 26-01-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   وقّع صندوق المعونة الوطنية، وشركة طرق دراستك المتميزة للتعليم الإلكتروني، اليوم الاثنين، اتفاقية تهدف إلى تقديم منح تعليمية إلكترونية مجانية بنسبة 100 بالمئة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وأبناء العاملين فيه، ضمن جهود دعم التعليم وتعزيز فُرص التعلم الإلكتروني للفئات المستحقة

ووقّع الاتفاقية عن صندوق المعونة الوطنية المدير العام ختام شنيكات، وعن شركة طرق دراستك المتميزة للتعليم الإلكتروني المدير العام محمد محروس.


وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير منح تعليمية إلكترونية عبر منصة "طرق دراستك" لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بما يُسهم في تطوير مهاراتهم التعليمية وتحسين فرصهم الأكاديمية.

 
 


