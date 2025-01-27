اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية

ووقع الاتفاقيتين وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، والممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي البرتو كوريا مينديز.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار التعاون بين الجانبين لدعم وتطوير برنامج التغذية المدرسية، ضمن إطار الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي.
وأكد الدكتور محافظة، خلال التوقيع، أهمية برامج تغذية الطلبة في رفع نسب التحاقهم بالتعليم، وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وخفض أعداد المتسربين، وتحسين صحتهم وتنمية سلوكاتهم الإيجابية، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الوزارة والبرنامج في هذا المجال.
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