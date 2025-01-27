 
الإثنين 2025-01-27 04:44 م
 

اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 27-01-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، اتفاقيتين لتقديم مساعدات غذائية، وفنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، في إطار خطة البرنامج الاستراتيجية في الأردن (2023-2027).

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ووقع الاتفاقيتين وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، والممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي البرتو كوريا مينديز.


وتأتي الاتفاقيتان في إطار التعاون بين الجانبين لدعم وتطوير برنامج التغذية المدرسية، ضمن إطار الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي.


وأكد الدكتور محافظة، خلال التوقيع، أهمية برامج تغذية الطلبة في رفع نسب التحاقهم بالتعليم، وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وخفض أعداد المتسربين، وتحسين صحتهم وتنمية سلوكاتهم الإيجابية، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الوزارة والبرنامج في هذا المجال.

 
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