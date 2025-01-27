اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، اتفاقيتين لتقديم مساعدات غذائية، وفنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، في إطار خطة البرنامج الاستراتيجية في الأردن (2023-2027).

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ووقع الاتفاقيتين وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، والممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي البرتو كوريا مينديز.



وتأتي الاتفاقيتان في إطار التعاون بين الجانبين لدعم وتطوير برنامج التغذية المدرسية، ضمن إطار الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي.