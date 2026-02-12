الخميس 2026-02-12 08:37 م

اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 12-02-2026 07:42 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت القوة البحرية والزوارق الملكية، الخميس، مع شركة الصناعات الدفاعية التركية (ASFAT)، عقداً لتصنيع 5 زوارق عسكرية متوسطة مخصّصة لتنفيذ واجبات خفر السواحل وحماية الحدود البحرية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ، وذلك في ترسانة إسطنبول البحرية.

ووقّع الاتفاقية عن جانب القوات المسلحة الأردنية قائد القوة البحرية والزوارق الملكية، وعن الجانب التركي المدير العام لشركة (ASFAT)، بحضور قائد ترسانة إسطنبول البحرية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.


وأكد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الدفاعية الثنائية، وتعكس مستوى الثقة المتبادلة بالصناعات البحرية التركية، معرباً عن أمله بأن يشكّل هذا التعاون منطلقاً لمرحلة أوسع من الشراكات المستقبلية.

 
 


