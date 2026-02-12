اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

الوكيل الإخباري- وقّعت القوة البحرية والزوارق الملكية، الخميس، مع شركة الصناعات الدفاعية التركية (ASFAT)، عقداً لتصنيع 5 زوارق عسكرية متوسطة مخصّصة لتنفيذ واجبات خفر السواحل وحماية الحدود البحرية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ، وذلك في ترسانة إسطنبول البحرية.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية عن جانب القوات المسلحة الأردنية قائد القوة البحرية والزوارق الملكية، وعن الجانب التركي المدير العام لشركة (ASFAT)، بحضور قائد ترسانة إسطنبول البحرية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.