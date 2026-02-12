اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

ووقّع الاتفاقية عن جانب القوات المسلحة الأردنية قائد القوة البحرية والزوارق الملكية، وعن الجانب التركي المدير العام لشركة (ASFAT)، بحضور قائد ترسانة إسطنبول البحرية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.
وأكد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الدفاعية الثنائية، وتعكس مستوى الثقة المتبادلة بالصناعات البحرية التركية، معرباً عن أمله بأن يشكّل هذا التعاون منطلقاً لمرحلة أوسع من الشراكات المستقبلية.
