اتفاق أردني سوري جديد لدعم الأمن الغذائي المشترك

01:47 م

الوكيل الإخباري- وقع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين والاتحاد العام للفلاحين السوريين مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجال الزراعي والأمن الغذائي المشترك، إضافة إلى بحث آليات توسيع التبادل التجاري والزراعي بينهما. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين، عودة الرواشدة، وعدد من أعضاء المجلس إلى دمشق، حيث التقى الوفد وزير الزراعة السوري باسل السويدان بحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين السوريين غزوان الوزير.



وأوضح المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوران، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية تعزيز العلاقات التكاملية في الأمن الغذائي بين الأردن وسوريا، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان خبرات واسعة في القطاع الزراعي.



وأشار إلى أن الأردن يُعد سوقًا مهمًا للحاصلات البستانية السورية، كما أن السوق السورية تستقبل الخضار الأردنية المتوفرة على مدار العام، مبينًا إمكانية الاستفادة من الميزة النسبية لوادي الأردن في هذا المجال.



من جانبه، أشاد وزير الزراعة السوري باسل السويدان بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مستذكرًا مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب السوري خلال الظروف الصعبة.



وأكد ترحيب سوريا بتوقيع مذكرة التفاهم بين الاتحادين وبأي تعاون زراعي مع الأردن، مؤكدًا أن بلاده تتطلع للاستفادة من الخبرات الأردنية في الزراعة التقنية والمشاريع الأسرية ومنتجات المرأة الريفية.



بدوره، قال غزوان الوزير إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتعزيز التبادل التجاري والتصدير الزراعي، وإدخال التقنيات الحديثة.



وأضاف أنه سيتم البدء بتبادل الزيارات الرسمية والوفود الفنية بشكل دوري، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، والتعاون في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف وفق المعايير الفنية، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة والأنظمة الذكية والزراعات الدقيقة، إلى جانب دعم تسويق المنتجات وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.





