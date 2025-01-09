اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزيز التعاون المشترك

وبحسب بيان تجارة عمان اليوم الخميس، تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بينهما وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية لدفع العلاقات التجارية لمستويات أعلى.
وأكد الحاج توفيق متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطويرها بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
ولفت خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بمجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
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