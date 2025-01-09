اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- اتفقت غرفتا تجارة عمان والشارقة، على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بينهما، خاصة لجهة التشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات لدى الجانبين بما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.

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وبحسب بيان تجارة عمان اليوم الخميس، تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بينهما وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية لدفع العلاقات التجارية لمستويات أعلى.



وأكد الحاج توفيق متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطويرها بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.