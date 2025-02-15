اتفاق على تعزيز الشراكة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة، ورئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه المهندس مازن حمارنة، أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي وأهمية خلق شراكة حقيقية ومثمرة بين الجانبين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي.

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جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجمعية اليوم السبت، إلى جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تم خلالها الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، بهدف خدمة المجتمع والقطاع الزراعي وعقد ورشة عمل مشتركة حول العمالة ودورها في الزراعة.



وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم هذا القطاع الحيوي مثمنين الجهود الحكومية المستمرة بتوجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز وزيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق الخارجية.



وأكد الخوالدة، استعداد الجمعية لتقديم الأبحاث العلمية والاستشارات اللازمة في المجال الزراعي وبما يخدم الزراعة والمنتجات الزراعية الأردنية التي تحظى بسمعة متميزة على المستوى المحلي والمستوى الدولي.

