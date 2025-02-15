اتفاق على تعزيز الشراكة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجمعية اليوم السبت، إلى جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تم خلالها الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، بهدف خدمة المجتمع والقطاع الزراعي وعقد ورشة عمل مشتركة حول العمالة ودورها في الزراعة.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم هذا القطاع الحيوي مثمنين الجهود الحكومية المستمرة بتوجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز وزيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الخوالدة، استعداد الجمعية لتقديم الأبحاث العلمية والاستشارات اللازمة في المجال الزراعي وبما يخدم الزراعة والمنتجات الزراعية الأردنية التي تحظى بسمعة متميزة على المستوى المحلي والمستوى الدولي.
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