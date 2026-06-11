اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق

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الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق كيلان حاجي سعيد، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال. اضافة اعلان





وتم الاتفاق مبدئيًا خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر غرفة تجارة عمان بحضور القنصل العام للمملكة لدى أربيل السفير زياد بطارسة، على تأسيس مجلس أعمال مشترك بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان العراق، ليكون منصة اقتصادية مؤسسية تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمستويات أكثر تقدمًا.



وحسب بيان لتجارة عمان اليوم الخميس، سيضم المجلس أصحاب أعمال واقتصاديين وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين، بما يعزز التواصل المباشر بين مؤسسات القطاع الخاص، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.



كما اتفق الجانبان على إرساء علاقة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وأربيل من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بما يعزز تبادل الخبرات والمعلومات والخدمات، ويدعم جهود تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.



كما اتفقا على إنشاء منصة إلكترونية مشتركة تشكل بنك معلومات اقتصاديًا متكاملًا، تتضمن قاعدة بيانات للسلع والمنتجات والشركات والفرص التجارية والاستثمارية والحوافز المتاحة، إضافة إلى التشريعات والأنظمة والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل التواصل بين الشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري.



وستتضمن المنصة أيضًا معلومات عن الوجهات السياحية في الأردن وإقليم كردستان، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والسياحة العلاجية والتعليمية، بما يعزز الترويج المتبادل للمنتجات والخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة.



واتفق الجانبان كذلك على دراسة إنشاء مراكز ومعارض تجارية دائمة في عمان وأربيل لعرض وتسويق السلع والمنتجات والخدمات، وتوفير نافذة مستمرة للترويج للفرص الاستثمارية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات في الأسواق المستهدفة وزيادة حجم التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية بين الجانبين.



وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق أن ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور وتفاهم على المستوى الرسمي وفر بيئة إيجابية ومحفزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في بناء الشراكات واستثمار الفرص المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة.



وقال إن القطاع الخاص يمتلك فرصًا كبيرة لبناء شراكات استراتيجية ومستدامة في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال اللقاء ستسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.



وأضاف الحاج توفيق أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم وفد اقتصادي أردني يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية إلى إقليم كردستان، وعقد لقاءات مباشرة مع مجتمع الأعمال هناك، تمهيدًا لبناء شراكات ومشاريع مشتركة.



من جانبه، أكد حاجي سعيد أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين، والتي تشكل نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن الأردن يمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا وبوابة للعديد من الأسواق الإقليمية.



وأشار إلى حرص اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإقليم على تعزيز التعاون مع غرف التجارة الأردنية وتوسيع مجالات الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تبادل الوفود والخبرات وتنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وإقامة مشاريع نوعية تخدم مصالح الجانبين وتدعم التنمية الاقتصادية المشتركة.



بدوره، أكد السفير بطارسة استعداد القنصلية العامة للمملكة في أربيل لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتسهيل التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وتشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية وبناء شراكات مستدامة بين الجانبين.



وأشار بطارسة إلى أن العلاقات المتميزة وروح التعاون القائمة تشكل أساسًا متينًا لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع عملية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز المصالح المشتركة.



وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الذين حضروا اللقاء أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكل أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة، في ظل ما يمتلكه الأردن من خبرات وكفاءات وشركات رائدة في هذا المجال، إلى جانب قطاعات الخدمات اللوجستية والاستشارات والسياحة والسياحة العلاجية والتعليمية.



وأشاروا إلى أن الأردن يمتلك بنية تحتية متطورة وخبرات متراكمة في هذه القطاعات، ما يتيح فرصًا واسعة لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يخدم مصالح مؤسسات القطاع الخاص ويعزز التكامل الاقتصادي.



ودعا أعضاء المجلس إلى تنظيم لقاءات أعمال ثنائية متخصصة بين الشركات الأردنية ونظيراتها، وعقد اجتماعات دورية تجمع وكلاء ومكاتب السياحة والسفر وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف التعريف بالفرص المتاحة وبحث إمكانية تطوير برامج سياحية مشتركة وزيادة حركة السياحة العلاجية والتعليمية.



وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أربيل فيصل محمد رسول، وأعضاء مجلس إدارة تجارة عمان محمد طهبوب وخطاب البنا وعلاء الدين ديرانية، ورجل الأعمال الأردني المستثمر في العراق وإقليم كردستان وائل شقيرات.







