اتفاق لتحسين أوضاع العاملين في مياه اليرموك

09:21 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758461 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقيع اتفاق عمل جماعي مع العاملين في الشركة، يهدف إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، بما ينسجم مع الامتيازات الممنوحة للعاملين في شركات المياه المملوكة للحكومة. اضافة اعلان





وجرى توقيع الاتفاق خلال اجتماع هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أسامة نائل المحيسن، وبحضور ممثلي النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، واللجنة النقابية في الشركة.



وحسب بيان للشركة، فإن الاتفاق يأتي ضمن الحرص على تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز قيم النزاهة في بيئة العمل، وتضمّن رفع علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الشركة لتصبح 150 دينارًا اعتبارًا من بداية العام المقبل، وزيادة مساهمة الشركة في صندوق الادخار من نسبة 1 بالمئة لتصبح 5 بالمئة، يقابلها مساهمة مماثلة من العاملين.



ونصّ الاتفاق على إقرار راتب الشهر الرابع عشر، الذي سيُصرف مع راتب الشهر الأخير من كل عام بموجب نظام خاص، سيتم إعداده واعتماده قبل تاريخ الأول من حزيران من العام المقبل 2026.



وبموجب الاتفاق، سيتم تصويب أوضاع المستخدمين العاملين على نظام الشيكات وعقود شراء الخدمات، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة والآلية التي ستُعدّ لهذه الغاية من قبل اللجنة المختصة المشكلة بقرار من هيئة المديرين.



وأكد الاتفاق أهمية التزام جميع العاملين في الشركة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بكل تفانٍ وإخلاص، وبما يخدم مصلحة الشركة ويسهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها، وضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة.

تم نسخ الرابط





