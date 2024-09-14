اثر خلافات انتخابية.. اصابة أربعيني بعيار ناري بالأغوار

وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت خلال مناوشات وخلافات تتعلق بالانتخابات النيابية التي وضعت أوزارها الأسبوع الماضي.
ووفقا للمصدر باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.
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