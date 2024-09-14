اثر خلافات انتخابية.. اصابة أربعيني بعيار ناري بالأغوار

11:02 ص

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الوكيل الإخباري- أصيب أربعيني بعيار ناري فجر السبت، في المشارع بالأغوار الشمالية، اثر خلافات انتخابية. اضافة اعلان





وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت خلال مناوشات وخلافات تتعلق بالانتخابات النيابية التي وضعت أوزارها الأسبوع الماضي.



ووفقا للمصدر باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.