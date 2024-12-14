اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

الوكيل الإخباري- يعقد في العقبة، السبت، اجتماعات عربية ودولية؛ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

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فبدعوة من الأردن، يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا في العقبة، يحضره أيضًا وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، والرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر.



وسيُعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا، والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي بشأن سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.