الإثنين 2025-03-24 08:40 م
 

اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 24-03-2025 08:30 م
الوكيل الإخباري-   في إطار متابعة الاجتماعات المستمرة بين الكتل الحزبية النيابية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عقدت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأربعاء الماضي، وكتلة حزب الميثاق الوطني اليوم الإثنين، اجتماعين مع وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاقتصادية، والصناعة والتجارة والتموين، والشؤون السياسية والبرلمانية، والاتصال الحكومي، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه والري، والنقل.اضافة اعلان


تناولت اللقاءات مناقشة قضايا وطنية تهم المواطنين، منها ‎#الناقل_الوطني، والتأمين الصحي الشامل، وواقع التعليم، والسياسة الاقتصادية للحكومة، والمشاريع المطلوبة لتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتكثيف اللقاءات لمتابعة حجم الإنجاز في مختلف القضايا.
 
وتعكس هذه الاجتماعات أهمية الشراكة والتكاملية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لتوحيد الجهود وتعزيز السياسات التي تخدم مصالح الوطن والمواطن.

فيما سيتم لاحقا عقد اجتماعات مماثلة  مع كتل برلمانية حزبية أخرى.
 
 
gnews

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