اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين

تناولت اللقاءات مناقشة قضايا وطنية تهم المواطنين، منها #الناقل_الوطني، والتأمين الصحي الشامل، وواقع التعليم، والسياسة الاقتصادية للحكومة، والمشاريع المطلوبة لتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتكثيف اللقاءات لمتابعة حجم الإنجاز في مختلف القضايا.
وتعكس هذه الاجتماعات أهمية الشراكة والتكاملية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لتوحيد الجهود وتعزيز السياسات التي تخدم مصالح الوطن والمواطن.
فيما سيتم لاحقا عقد اجتماعات مماثلة مع كتل برلمانية حزبية أخرى.
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