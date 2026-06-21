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اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

علم الأردن
علم الاردن
 
الأحد، 21-06-2026 02:52 م

الوكيل الإخباري-   تستضيف العاصمة عمّان، الاثنين، اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

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وسيُعقد الاجتماع في فندق سانت ريجس في عمّان، الساعة 5:45 مساءً، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي أشارت إلى عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 8:00 مساء، عقب انتهاء اجتماعات الوزراء.

 
 


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