اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

الوكيل الإخباري- تستضيف العاصمة عمّان، الاثنين، اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

اضافة اعلان