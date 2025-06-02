اجتماع أردني سوري لبحث التعاون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

10:10 ص

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الوكيل الإخباري- عقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، اجتماعاً ثنائياً مع معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، السيد عبد السلام هيكل، عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. اضافة اعلان





تركّز الاجتماع على بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات تفعيل ممر كوابل الألياف الضوئية وتوفير مسارات بديلة للاتصالات والإنترنت.



كما بحث الجانبان إمكانية أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية نقطة عبور هامة لشبكة الإنترنت بسعة تصل إلى 100 تيرابايت، وربطها مع شبكات الألياف الضوئية الأردنية لتوفير مسارات بديلة تدعم استدامة الخدمة. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن يكون الأردن مسار عبور استراتيجي لحركة الاتصالات والإنترنت عبر سورية باتجاه الجنوب.



واتفق الوزيران على عقد ملتقى تقني أردني–سوري للشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، تستضيفه العاصمة دمشق في أقرب فرصة، لبحث فرص التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، حيث سيرأس الوزير سامي سميرات وفداً أردنياً من الشركات الأردنية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية في الملتقى.



وأكد سميرات على تسخير الإمكانيات الأردنية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري، وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للمساهمة في المشاريع التقنية والاستثمارية بهذا القطاع الحيوي.



كما اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق وتعزيز قنوات التعاون بين الوزارتين، بما يشمل ذلك في إطار مجلس التنسيق الأعلى الذي تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشائه وتفعيله بتاريخ 20-5-2025 في دمشق.