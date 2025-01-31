اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة

سيحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظراؤه المصري بدر عبد العاطي، والقطري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
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