اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة

الوكيل الإخباري- يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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