اجتماع أولي لمناقشة إطلاق منصة إلكترونية لبيع اليانصيب الخيري الورقي

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد العام عامر الخوالدة، بحضور مدير شركة أبعاد طارق الخوالدة، والفريق الفني المتخصص من الشركة ونائب رئيس الاتحاد رئيس اتحاد العاصمة الدكتور بركات بركات، والمدير العام للاتحاد خليل القبيسي وعدد من موظفي الاتحاد العام.
وتم خلال اللقاء عرض الرؤية العامة للمشروع وأهدافه وآليات تنفيذ المنصة الإلكترونية والجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بالأمن الرقمي وسهولة الاستخدام، بما يضمن الشفافية والكفاءة في عمليات بيع اليانصيب الخيري، ويسهم في دعم الجمعيات الخيرية وتعزيز مواردها.
وقال رئيس الاتحاد، إن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الاتحاد إلى تطوير أدوات العمل الخيري والانتقال إلى الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أن المنصة الإلكترونية ستسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتسهيل وصول المواطنين إلى اليانصيب الخيري بكل يسر وأمان.
وأضاف إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات الوطنية المتخصصة، ويحرص أيضا على أن تخرج المنصة بأعلى معايير الجودة والموثوقية، مشيدا بخبرة شركة أبعاد والفريق الفني القائم على المشروع.
من جهته قال مدير شركة "أبعاد"، إنهم فخورون بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في هذا المشروع الوطني الهام، مؤكدا أن منصة بيع اليانصيب الخيري الورقي الإلكترونية سيتم تطويرها وفق أحدث المعايير التقنية العالمية، وبما يضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية وسهولة الاستخدام.
وأضاف إن الفريق الفني في "أبعاد" سيعمل بشكل وثيق مع كوادر الاتحاد العام لضمان تلبية جميع المتطلبات الفنية والتشغيلية، وتحقيق تجربة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات البيع، بما ينعكس إيجابا على دعم العمل الخيري واستدامته، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وأن الشركة ملتزمة بتقديم حلول ذكية ومبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في تطوير القطاع الخيري باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على استكمال الدراسات الفنية ووضع جدول زمني مبدئي لمراحل التنفيذ، تمهيدا للبدء الفعلي بالمشروع خلال الفترة المقبلة.
