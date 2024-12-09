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اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش الأوضاع في سوريا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الإثنين، 09-12-2024 03:25 م

الوكيل الإخباري- عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعًا دوريًا، تناول فيه عددًا من القضايا الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في سوريا.

ناقش الحضور تأثير الأزمة السورية على المنطقة، وسبل تعزيز دور الأردن في تحقيق الاستقرار الإقليمي. كما تم التطرق إلى التحديات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري، وضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للأزمة.

وأكد الحزب على موقفه الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية ورفض التدخلات الخارجية التي تؤثر على سيادة الدولة السورية. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة للأزمة.

وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب السياسي إلى تعزيز الحوار بين كافة الأطراف السورية، ودعم الجهود الأردنية والدولية التي تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.

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