اجتماع تحضيري في "غرب اربد" استعدادا لجائزة اللواء الثقافي

الوكيل الإخباري-    عقد في متصرفية لواء غرب اربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري استعدادا لمشاركة اللواء في جائزة اللواء الثقافي لعام 2026 للمرة الأولى، برئاسة متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، بحضور رئيس لجنة بلدية غرب اربد محمد القضاة وممثلين عن الهيئات الثقافية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف ومديرية الثقافة ومديرية الشباب.

وأكد الربابعة، أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان جاهزية اللواء للمنافسة وإبراز طاقاته الثقافية والإبداعية، فيما شدد القضاة على تقديم الدعم اللوجستي والفني للأنشطة المقترحة واستمرار التعاون مع المؤسسات الشريكة.


وأعرب ممثلو الهيئات الثقافية عن استعدادهم الكامل للمساهمة في إعداد وتنفيذ الفعاليات لتعزيز المشهد الثقافي في اللواء، مؤكدين أن الجائزة تمثل مشروعا مجتمعيا يشارك فيه المثقفون والفنانون والشباب لتعكس الهوية الثقافية لغرب إربد.


يشار إلى أن الجائزة بمثابة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة بهدف تنشيط الحراك الثقافي في الألوية وإبراز خصوصيتها الثقافية والتراثية وتهدف إلى دعم المشاريع والبرامج الثقافية المستدامة وتشجيع الإبداع في المجالات الأدبية والفنية والمعرفية وتعزيز دور الهيئات الثقافية في رفع الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الوطنية، وفقا لمعايير تشمل فاعلية الأنشطة وابتكار المبادرات ومشاركة المجتمع المحلي.

 
 


