الجمعة 2026-06-19 05:12 م

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

أعلام الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية
أعلام الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية
 
الجمعة، 19-06-2026 04:56 م
الوكيل الإخباري-   تستضيف العاصمة عمّان، الاثنين، اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.اضافة اعلان


وسيُعقد الاجتماع عند الساعة 5:45 مساءً، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي أشارت إلى عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 8:00 مساء، عقب انتهاء اجتماعات الوزراء.
 
 


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