اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

04:56 م

الوكيل الإخباري- تستضيف العاصمة عمّان، الاثنين، اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165. اضافة اعلان





وسيُعقد الاجتماع عند الساعة 5:45 مساءً، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي أشارت إلى عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 8:00 مساء، عقب انتهاء اجتماعات الوزراء.





