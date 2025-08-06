اجتماع تمهيدي في البترا لإطلاق مشروع تطوير المخطط الإقليمي

الوكيل الإخباري- عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع شركة تراث للدراسات والتصميم، اجتماعا تمهيديا لإطلاق مشروع "تطوير المخطط الإقليمي الشامل (ITMP) وتحديث خطة الإدارة المتكاملة (IMP)"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إيذانًا ببدء أعمال المشروع.

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وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس المفوضين، الدكتور فارس البريزات، وبحضور مفوض المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، وعدد من المدراء المعنيين في السلطة، وممثلين عن شركة تراث، إلى جانب وفد من مكتب اليونسكو في عمّان.



ويهدف المشروع إلى دعم التنمية المستدامة في إقليم البترا من خلال إعداد مخطط إقليمي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب تحديث خطة الإدارة المتكاملة التي أعدتها اليونسكو عام 2019، لتشمل مشاركة المجتمعات المحلية في الحفاظ على الموقع.



وخلال الاجتماع جرى التأكيد على أهمية تحديد وتفعيل النطاق العازل (Buffer Zone) حول محمية البترا الأثرية، باعتباره عنصراً محورياً في حماية القيم التراثية والثقافية والطبيعية للموقع.



وأكد البريزات أن النطاق العازل لا يقتصر دوره على حماية الموقع الأثري، بل يشمل أيضًا حماية ممتلكات المجتمع المحلي من الأراضي وضمان عدم التعدي عليها، بما يعزز العدالة المجتمعية ويحقق توازناً بين متطلبات الحفظ والتنمية.