اجتماع تنسيقي في العقبة لتعزيز الجاهزية خلال عطلة عيد الاستقلال والأضحى

الوكيل الإخباري- عقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي ومحافظ العقبة أيمن العوايشة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لبحث الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال زوار المدينة خلال عطلة عيد الاستقلال الثمانين وعيد الأضحى المبارك، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والزوار، والحفاظ على انسيابية الحركة والسلامة العامة.

اضافة اعلان



وشارك في الاجتماع مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران، إلى جانب مديري الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وممثلي الجهات الرسمية المعنية في العقبة.



وأكد المجالي أن سلطة العقبة تنفذ خطة عمل شاملة بالتعاون مع محافظة العقبة والأجهزة الرسمية والأمنية، بهدف رفع جاهزية القطاعات الخدمية والسياحية والرقابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس المكانة السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المدينة خلال فترة الأعياد.



وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية في المواقع الحيوية والسياحية، عبر تعزيز أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئية، ومتابعة جاهزية الشواطئ والمتنزهات والمرافق العامة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة مرتاديها.



من جانبه، شدد العوايشة على أن نجاح العقبة في إدارة المواسم السياحية والأعياد يرتكز على التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية، بما يعزز الصورة التنظيمية والحضارية للمدينة.