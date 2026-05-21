الخميس 2026-05-21 03:34 م

اجتماع تنسيقي في العقبة لتعزيز الجاهزية خلال عطلة عيد الاستقلال والأضحى

ل
أرشيفية
 
الخميس، 21-05-2026 02:30 م

الوكيل الإخباري- عقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي ومحافظ العقبة أيمن العوايشة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لبحث الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال زوار المدينة خلال عطلة عيد الاستقلال الثمانين وعيد الأضحى المبارك، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والزوار، والحفاظ على انسيابية الحركة والسلامة العامة.

اضافة اعلان


وشارك في الاجتماع مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران، إلى جانب مديري الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وممثلي الجهات الرسمية المعنية في العقبة.

وأكد المجالي أن سلطة العقبة تنفذ خطة عمل شاملة بالتعاون مع محافظة العقبة والأجهزة الرسمية والأمنية، بهدف رفع جاهزية القطاعات الخدمية والسياحية والرقابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس المكانة السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المدينة خلال فترة الأعياد.


وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية في المواقع الحيوية والسياحية، عبر تعزيز أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئية، ومتابعة جاهزية الشواطئ والمتنزهات والمرافق العامة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة مرتاديها.


من جانبه، شدد العوايشة على أن نجاح العقبة في إدارة المواسم السياحية والأعياد يرتكز على التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية، بما يعزز الصورة التنظيمية والحضارية للمدينة.


وأوضح أن الجهات المعنية أعدت خطة ميدانية متكاملة للتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال عطلة الأعياد، تتضمن رفع مستوى الجاهزية، وتفعيل غرف العمليات المشتركة، وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والزوار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

البنك العربي الراعي البلاتيني لملتقى التدقيق الداخلي الأردني 2026

أخبار الشركات البنك العربي الراعي البلاتيني لملتقى التدقيق الداخلي الأردني 2026

وفاة مصري بجانب والده أثناء دفنه

عربي ودولي وفاة مصري بجانب والده أثناء دفنه

ا

عربي ودولي النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة

إثيوبيا تهاجم مصر بسبب البحر الأحمر

عربي ودولي إثيوبيا تهاجم مصر بسبب البحر الأحمر

ق

أخبار محلية بعثة الحج الإعلامية الأردنية تشارك بجولة ميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج

ب

فلسطين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الأمانة تطلق ورشًا توعوية لليافعين والأطفال حول المدينة الذكية والإشراك المجتمعي

أخبار محلية الأمانة تطلق ورشًا توعوية لليافعين والأطفال حول المدينة الذكية والإشراك المجتمعي



 
 






الأكثر مشاهدة

 