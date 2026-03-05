اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة

الوكيل الإخباري- استضاف نادي معلمي العقبة اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة الرياضية المقدمة في المرافق التابعة لأندية المعلمين بالمحافظة.

وشارك في الاجتماع مدير مديرية أندية المعلمين في وزارة التربية والتعليم الدكتور إبراهيم العساف، ومدير النادي محمد الرحاحلة، إلى جانب مديري الصالات والملاعب الرياضية.

اضافة اعلان



وأكد العساف خلال الاجتماع، أهمية وضع آليات واضحة لتطوير الأداء، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المرافق الرياضية التابعة للمديرية، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المعلمين وترتقي بمستوى العمل المؤسسي.