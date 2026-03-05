اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة

وشارك في الاجتماع مدير مديرية أندية المعلمين في وزارة التربية والتعليم الدكتور إبراهيم العساف، ومدير النادي محمد الرحاحلة، إلى جانب مديري الصالات والملاعب الرياضية.
وأكد العساف خلال الاجتماع، أهمية وضع آليات واضحة لتطوير الأداء، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المرافق الرياضية التابعة للمديرية، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المعلمين وترتقي بمستوى العمل المؤسسي.
وقال العساف، إن وزارة التربية والتعليم تولي أندية المعلمين اهتمامًا خاصًا، حيث يترجم هذا الاهتمام إلى خطط تطويرية ودعم مستمر للمرافق الرياضية والخدمية، بما يعزز دورها في خدمة الأسرة التربوية.
