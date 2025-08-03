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اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد

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أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 10:37 م

الوكيل الإخباري- ترأس محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا في دار المحافظة، بحضور عدد من مديري الدوائر التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد.

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وأكد العتوم، خلال الاجتماع، أن الهدف من اللقاء هو التنسيق بين الجهات المعنية، لإزالة المعيقات التي قد تعترض تنفيذ الطرق، والتأكد من سلامة مواقع خطوط الخدمات مثل خطوط المياه والكهرباء والاتصالات.


وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ العمل ووضع الحلول الفنية والتنظيمية اللازمة لتهيئة الشوارع المحيطة بالمستشفى بالتزامن مع قرب الافتتاح التجريبي للمرفق الطبي الجديد الذي يعد من أبرز المشاريع الصحية في المحافظة.


وقال العتوم إن الاجتماع خلص إلى توصية بإجراء كشف ميداني مشترك للموقع يوم غد الاثنين، بهدف استكمال الإجراءات العملية وتسريع وتيرة العمل ميدانيًا.


وأكد حرص الحاكمية الإدارية على ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كافة، لتهيئة الشوارع المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد، بما يضمن سهولة الوصول إليه وانسيابية حركة المرور للمراجعين والزوار دون عوائق.

 
 
gnews

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